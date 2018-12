Calatoriile in strainatate ar putea fi destul de scumpe, mai ales pentru tinerii mileniali: bilete de avion, cazare, mancare si mai ales vizitarea obiectivelor turistice (dar nu numai), caci pentru a nu fi deloc plictisitoare, trebuie intreprinse cat mai multe activitati intr-o excursie, noteaza therichest.com . Insa, toate acestea presupun bani, iar preturile in majoritatea tarilor din Europa nu sunt tocmai cele mai avantajoase. Pentru a se reusi atingerea tuturor obiectivelor si pentru a avea parte si de distractie, ar fi bine sa iei in considerare cateva recomandari pentru a nu risipi banii pe ceea ce nu este neaparat necesar.