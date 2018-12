A avea un cont pe o retea sociala este mai mult decat un trend. Majoritatea oamenilor il folosesc pentru a posta diverse informatii, poze sau pentru a pastra legatura unii cu ceilalti. Pana aici lucrurile sunt foarte simple, insa foarte putine persoane sunt constiente de faptul ca o imagine curata in mediul online nu este chiar atat de simplu de pastrat si necesita o anumita implicare si seriozitate. Oamenii sunt judecati de cele mai multe ori dupa imagine, dupa aspect si cand intalnesti pe cineva primul lucru pe care il faci este sa il cauti pe Facebook sau Instagram, iar profilul lui iti va spune daca pastrezi sau nu legatura cu persoana respectiva. Mai mult decat atat, potrivit site-ului Career Builder , 60% dintre angajatori recunosc ca cerceteaza potentialii candidati prin intermediul profilurilor de pe retelele sociale. Acesta este un motiv in plus pentru a avea grija de imaginea ta in mediul online si iti prezentam si cateva modalitati prin care poti face acest lucru, notate si pe wisebread