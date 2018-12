Sfantul Nicolae: Superstitii autohtone vs traditii din strainatate. Ce se intampla in noaptea de 5 spre 6 decembrie

Sfantul Nicolae, supranumit "Facatorul de minuni", ocrotitorul celor saraci, este sarbatorit in fiecare an pe data de 6 decembrie. Cu toate acestea mai asteptata este noaptea de 5 spre 6 decembrie, fiind un prilej de emotie pentru copiii din intreaga lume. Cu grija, isi curata cizmele sau ghetele si le aseaza aproape de usa sau de fereastra, in asteptarea lui Mos Nicolae. Conform traditiei, celor cuminti, mosul le aduce dulciuri, iar celor neascultatori, o nuielusa. Pentru ca este una dintre cele mai indragite sarbatori ale iernii, ne-am gandit sa va impartasim cateva traditii si superstitii (atat din tara, cat si din strainatate) legate de aceasta zi.