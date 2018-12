Exista tot felul de lucruri care pot ruina o relatie perfecta. De exemplu, inselatul sau incompatibilitatea sunt doua dintre cele mai mari cauze. Insa, potrivit expertilor, exista un lucru care poate sabota o relatie mai mult decat orice: gandurile negative. Se pare ca exista o relatie foarte stransa intre gandurile, sentimentele si comportamentul unei persoane. Astfel ca, daca in mintea ta "circula" tot felul de ganduri negative, comportamentul tau va fi influentat si in niciun caz nu va fi unul pozitiv, afectandu-ti in principal relatia cu partenerul. Nu trebuie sa disperi daca simti ca te incearca gandurile negative, pentru ca exista exista cateva moduri prin care poti reveni aparitia acesora, noteza Bustle . Iata care sunt: