Oboseala isi va spune cuvantul: 7 obiceiuri pe care sa le adopti pentru a ramane sanatos daca lucrezi noaptea

Orele de lucru non-traditionale, adica turele de noapte sunt mult mai intalnite decat crezi. In tarile industrializate, pana la 20% din muncitori lucreaza fie in timpul noptii, fie in schimburi de rotatie, potrivit unui editorial publicat in New England Journal of Medicine. Lipsa somnului de noapte este principala problema a acestui program, iar riscurile pot fi multiple, incepand cu oboseala permanenta, iritarea, dereglarile stomacale, diabetul sau bolile de inima. Insa, exista anumite lucruri pe care le poti face pentru a-ti mentine sanatatea in ciuda programului de lucru. Iata care sunt acestea: