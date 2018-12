Atunci cand te decizi sa iti "imbraci" casa in tapet este imposibil sa nu iti ramana resturi. In cazul acesta ai face bine sa nu le arunci pentru ca nu stii niciodata la ce ar putea sa iti foloseasca. Dat fiind faptul ca este un autocolant care se poate lipi cu usurinta, este perfect pentru multe locuri din casa. Fie ca este vorba despre noptiera, despre mobila sau despre pereti, tapetul se potriveste in orice situatie. Insa, sunt mult alte locuri in care poti lipi tapetul pentru a schimba complet aspectul casei tale, dupa cum se explica pe wisebread . Iata cateva dintre acestea: