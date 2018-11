6 lucruri pe care profesionistii din saloanele de coafura nu si le-ar face niciodata

Un par lung si frumos poate atrage atentia si este de preferat sa fie intr-un sens pozitiv, iar cu un par sanatos si frumos nu vei putea da gres. In materie de ingrijire a parului, cele mai bune sfaturi le primesti, desigur, de la profesionistii in acest domeniu. Totusi, ar trebui sa stii ca sunt anumite proceduri in materie de par pe care nici acestia nu si le-ar face niciodata. Iata care sunt aceastea: