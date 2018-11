Voluntariatul aduce recompense mai valoroase decat banii: 8 motive pentru a-i ajuta dezinteresat pe cei din jur

Incepand de la operatiuni la scara larga si pana la evenimentele mici care au loc in cadrul unei comunitati, voluntariatul va fi intotdeauna necesar. Mai exact, nevoia de personal, de oameni care sa se ocupe de rezolvarea diverselor probleme ale societatii. Voluntarii pot fi atat vedete, cat si oameni simpli care vor sa ajute fara sa se bucure de vreo recunoastere oficiala, care lucreaza in tacere pentru satisfactie personala si pentru a aduce o schimbare in viata cuiva. Desi voluntarii nu se bucura de foloase materiale, ei pot dobandi multe alte recompense, care de cele mai multe ori sunt de neegalat. Cateva dintre acestea gasiti si in articolul de mai jos: