Intotdeauna este greu sa iti iei la revedere, chiar daca nu este vorba despre un "adio", ci doar de un "pe curand". Sarcina devine si mai dificila atunci cand este vorba despre un coleg drag, cu care ai intrat in contact zi de zi. Este greu sa te desparti de cel cu care ai impartasit atatea momente speciale si chiar daca o sa pastrati legatura si o sa continuati sa va vedeti, cu siguranta nu va veti mai petrece in fiecare zi opt ore impreuna. Totusi, in ciuda golului pe care il lasa in urma, situatia trebuie infruntata cu zambetul pe buze. La asta s-au gandit si acesti colegi care au pregatit surprize de proportii pentru cei care si-au dat demisia. Imaginile vor vorbi de la sine.