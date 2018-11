9 frici care au un cuvant de spus despre personalitatea ta

Cu totii avem cel putin o temere in viata, un lucru care ne provoaca o stare se panica, care ne da fiori si care, uneori, ne rapeste somnul. Pana la urma nu traim intr-o lume cu super-eroi ca sa fim neinfricati si nici nu avem de ce sa ne dam viteji pentru ca nu este nicio rusine sa avem vulnerabilitati. Este un lucru absolut normal, pentru ca altfel ar exista riscul sa ne aventuram in experiente destul de periculoase, care pot chiar pune viata in pericol. Asadar, o anumita doza de frica este chiar indicata. In plus, se pare ca aceste temeri dezvaluie si parti mai putin cunoscute ale personalitatii noastre. Iata despre ce este vorba: