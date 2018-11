Sa iei o decizie in viata, fie ea si una banala nu este deloc o treaba usoara. Mai ales atunci cand inaintezi in varsta si incepi sa te gandesti mult mai mult la fiecare pas pe care il vei face, lucrurile devin din ce in ce mai dificile. La un moment dat ar putea sa ti se para greu sa decizi chiar si ce o sa gatesti la cina, ca sa nu mai vorbim despre decizii mai importante cum ar fi schimbarea job-ului, ce oferta ar trebui sa accepti sau la ce gradinita ar trebui sa iti duci copiii. Nu spune nimeni ca nu este bine sa te gandesti la pasii pe care ii vei face, insa cu cat aprofundezi mai mult situatia, cu atat iti va fi mai greu sa te decizi asupra unui lucru. Pentru cei care se afla in imposibilitatea de a lua o decizie, prezentam cateva solutii care ar putea sa rezolve aceasta situatie, mentionate si pe hermoney.com