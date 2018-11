La un loc de munca simpatiile si antipatiile sunt la ordinea zilei. Poate ai un coleg care nu te place sau poate tu nu il placi, insa situatia poate fi suportabila atata timp cat asta nu afecteaza munca pe care o faceti. Insa, ce te faci atunci cand seful tau este cel care nu te place? Aici lucrurile pot fi destul de diferite, mai ales ca poti ajunge intr-un punct in care este inevitabil sa nu-ti afecteze rezultatele profesionale sau poti sa-ti pierzi complet interesul si sa faci lucrurile doar de dragul de a le face. Lucru ce nu va fi deloc in avantajul tau, pentru ca oricum ar fi "oalele se vor sparge in capul tau". Si mai dificil de inteles este faptul ca nu poti sti cu siguranta daca superiorul tau are ceva impotriva ta pentru ca nu ii place cum lucrezi sau pentru ca, pur si simplu, ii esti antipatic. In continuare detaliem cateva semne evidente care iti vor confirma faptul ca seful tau nu te place, mentionate si pe hermoney.com