Nu totul este perfect intr-o relatie si asta o stim cu totii. Nu curge numai lapte si miere, adesea strecurandu-se mici discutii sau probleme, nu insurmontabile insa. Totusi, in momentul in care se instaleaza plictiseala si se pierde din farmec si mai ales, din interes, lucrurile pot degenera. Familiaritatea nu ar trebui sa se piarda in rutina confortabila a coexistentei cotidiene, ci spontaneitatea ar trebui sa confere energia necesara pentru mentinerea unei relatii sanatoase. Exista cazuri in care partenerii fac tot posibilul ca anostul sa nu isi faca loc in viata de cuplu. Imaginile de mai jos vor spune totul.