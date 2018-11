Cu totii am citit diverse studii despre pericolele la care suntem expusi daca la volan se intreprind activitati ce distrag atentia de la drum (vorbit la telefon, trimis mesaje, retusat machiaj, etc). In mod normal, atunci cand te afli la volan ar trebui sa fii responsabil si implicat, pentru ca nu numai tu, ci si ceilalti participanti la trafic sa fie in siguranta. Din pacate, lucrurile nu stau chiar asa, astfel ca exista soferi care nici macar nu ar trebuit sa obtina permisul de conducere. Iata de ce: