Intalnirile din trecut nu mai seamana deloc cu cele de astazi si putem afla asta adresand o simpla intrebare parintilor sau bunicilor. Daca inainte exista un anumit cod care era respectat de catre parteneri, lucrurile s-au schimbat dramatic in prezent. Parerile sunt impartite cu privire la normele ce ar trebui respectate atunci cand vine vorba despre o intalnire, asadar depinde de fiecare cum alege sa se poarte intr-un anumit moment. In cele ce urmeaza, vom creiona doar cateva diferente majore intre cum decurgeau intalnirile odinioara si cum se desfasoara evenimentele in zilele noastre.Sursa foto: Eugenio Marongiu/ Shutterstock.com