Cel putin o data in viata am vazut cu totii o fata zambitoare intr-o priza, in geamurile unei cladiri sau chiar in diverse alimente. Acest fenomen se numeste pareidolie si apare atunci cand mintea percepe o imagine sau un sunet care nici macar nu exista. Partea cea mai frumoasa este ca astfel obiectele neinsufletite pot fi vazute dintr-o alta perspectiva, facand imprejurimile sa arate diferit. Cateva astfel de imagini puteti vedea mai jos: