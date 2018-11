Sunt multe persoane care intampina cu entuziasm fiecare zi pentru ca isi iubesc jobul, merg cu placere in locul unde isi pot trai pasiunea, care nu au niciun diferend cu sefii si in totul merge ca pe roate. Oricat de idealist ar suna, nu, nu este o plasmuire a imaginatiei, o astfel de "lume" chiar exista. Numai ca, la polul opus, se situeaza si cazuri mai putin fericite, unde lucrurile nu stau tocmai cum angajatul si-ar dori. In timp, se strang frustrari si nemultumiri, iar cand ultima picatura se scurge in pahar oamenii aleg sa renunte in moduri care mai de care mai variate.