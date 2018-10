Factura la electricitate este ceva de care nu poti scapa, dar poti face in asa fel incat ea sa fie mai "mica". Prin "mica" ne referim la faptul ca poti economisi ceva bani daca esti atent la cateva lucruri care se intampla la tine in casa si carora nu le dai foarte multa importanta. In cele ce urmeaza, detaliem cateva moduri foarte simple prin care poti reduce consumul de energie electrica la tine acasa, mentionate si pe dailyworth.com