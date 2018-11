Atunci cand vine vorba despre texte motivationale, in online se gasesc diverse teme de lucru si sfaturi care sa te ajute sa te dezvolti pe plan personal. Pentru ca da, orice schimbare incepe cu propria persoana.Este extrem de provocator sa incepi sa lucrezi cu tine, dar nu trebuie sa fie totul dramatic, asa ca poti incepe cu detalii care sa te ajute sa vezi altfel lucrurile. Marc And Angel propune un exercitiu care sa te ajute in diverse momente din viata - totul consta in ideea de a-ti face promisiuni tie insuti. Concret, pentru evolutia personala, pentru a te cunoaste mai bine fa-ti promisiuni pe care sa le pastrezi: