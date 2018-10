Toamna si iarna raceala debuteaza mai usor - sezonul de boli are mai multi factori care contribuie la diverse afectiuni si te fac predispus sa iei contact cu virusi variati.Chiar daca avem un organism sanatos contribuim uneori, fara sa ne dam seama, la raceli care ne pot retine cateva zile in casa. Nu doar scaderea temperaturilor sau a imunitatii “incurajeaza” instalarea bolilor, ci si unele obiceiuri mai putin sanatoase. Acestea ne pot slabi rezistenta si, deci, ne pot face sa luam contact mai usor cu raceala.Iata cateva dintre astfel de lucruri, asa cum au fost notate de Best Life Online