Sfantul Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir este sarbatorit in fiecare an pe data de 26 octombrie. El a trait in timpul imparatilor Diocletian (284-305) si Maximian (286-305), fiind martirizat la Sirmium. Moastele sale au fost duse in Tesalonic. De asemenea, sambata, 27 octombrie, se cinsteste Sfantul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor , numit si Basarabov, ale carui moaste se pastreaza in Catedrala Patriarhala. In cele ce urmeaza va prezentam cateva traditii si interdictii legate de cinstirea Sfantului Dumitru.