Oamenii nu se apuca de fumat intamplator, ci fie ca vrei sa crezi sau nu, in spatele acestei decizii de afla motive pe care foare multi nu le inteleg. Motivele pentru care oamenii incep sa fumeze sunt extrem de variate, incepand cu modul in care fiecare isi traiete viata, constructia psihologica sau urmeaza modelele pe care le vad in familie. In cele ce urmeaza va vom prezenta cateva dintre cele mai intalnite motive pentru care oamenii se apuca de fumat, mentionate si pe addictionblog.org