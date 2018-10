In timp, memoria scade putin cate putin, iar momentele in care uiti numele oamenilor sau unde iti pui obiectele devin tot mai frecvente. Acesta este un proces natural si nu inseamna neaparat ca exista ceva in neregula cu creierul tau, ci doar "anunta" faptul ca trebuie pastrat activ cu exercitii regulate si activitati care sa il stimuleze. Iata cateva tactici rapide si eficiente care vor ajuta la imbunatatirea memoriei, notate si pe Lifehack.org