Expertii in camuflaj petrec ore nenumarate in incercarea de a reusi ca soldatii si echipamentele militare sa se incadreze perfect in peisaj, "sa se contopeasca cu natura". Aceste eforturi au sens, insa este greu ca in viata e zi cu zi oameni, animale sau obiecte sa se "piarda in peisaj". Totusi, dupa cum se poate observa in fotografiile de mai jos... nimic nu este imposibil. Astfel, in cele ce urmeaza va prezentam cateva coincidente ciudate, care pot scoate pe oricine din zona de confort.