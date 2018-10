13 cele mai inspirate bancuri politice din trecut si prezent care ne vor amuza si in viitor

Politica a fost, este si va ramane in centrul atentiei pe toate planurile, inclusiv atunci cand vine vorba despre divertisment, luand astfel nastere si categoria de bancuri politice. Pentru ca isi doresc mereu sa fie informati si la curent cu ultimele noutati, oamenii se intereseaza mereu ceea se intampla in acest domeniu: ce legi s-au mai dat (daca avantajeaza cetatenii sau dimpotriva), ce ordonante de urgenta s-au mai adoptat, daca cresc sau scad salariile si pensiile, ce politician mai este vizat de un dosar penal, etc. In principiu, majoritatea persoanelor se intereseaza de acest subiect pentru ca schimbarile adoptate ii afecteaza direct.



Acest lucru nu este valabil doar la noi in tara, ci peste tot in lume. Mai mult decat atat chiar si noi ne interesam de ceea ce se intampla pe scena politica internationala, intrucat si tara noastra poate fi afectata la un moment dat de anumite decizii luate la nivel inalt. In era tehnologiei nici nu este greu sa ramai informat in timp real, astfel incat sa nu fii luat prin surprindere atunci cand vine vorba despre schimbari majore.



Pentru ca sunt atat de urmariti, politicienii si tot ceea ce se intampla pe aceasta zona a devenit, de-a lungul timpului, subiect de gluma pentru a se face haz de necaz. Se taxeaza slabiciunile oamenilor politici, actiunile lor fiind ironizate destul de des. Poate fi perceputa ca o forma de a ascunde neputinta de a avea un cuvant de spus in anumite cazuri. Si atunci cum se poate exprima supararea, daca nu printr-o forma eleganta si subtila? Asa au luat nastere o sumedenie de bancuri politice, menite nu doar sa ne amuze sau sa ne distraga atentia de la problemele reale, ci de a se trage un semnal de alarma atunci cand ceva este in neregula.



Drept urmare, ne-am gandit ca nu ar fi de prisos sa trecem in revista cateva bancuri politice care sa ne mai destinda putin.