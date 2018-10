10+ cele mai grele cuvinte de pronuntat din limba romana

Este binecunoscut faptul ca limba romana se situeaza in topul celor mai greu de invatat, cu o gramatica dificila, greu de asimilat si de retinut de catre straini. Probleme nu intampina doar strainii, ci, in unele cazuri chiar si romanii, avand in vedere multitudinea regulilor care trebuie respectate, de la acorduri, conjugarea verbelor pana la pluralul substantivelor si formele pronumelor. De parca toate acestea nu ar fi suficiente, in limba romana exista si cuvinte lungi, cu mai mult de 30 de litere, care au generat plasarea sa pe podiumul european (locul 3) al limbilor cu cele mai lungi cuvinte, acestea fiind totodata si cele mai grele cuvinte de pronuntat.



O parte dintre cele mai grele cuvinte de pronuntat din limba romana se regasesc in DEX, in timp ce altele le putem descoperi doar in manualele de specialitate, de chimie sau medicina. Pentru ca provin din aceste domenii, era de asteptat ca acestea sa fie complicate, lungi, greu de retinut si, mai ales, de pronuntat.



Nu putine persoane apeleaza la cateva astfel de cuvinte atunci cand joaca cunoscutul joc “Spanzuratoarea” pentru a-si putea “incuia” si a-si lasa fara replica adversarii. Persoanele in fata carora este pus un astfel de cuvant ar face bine sa se inarmeze cu rabdare si sa isi aleaga cu atentie fiecare litera folosita daca isi doresc cu adevarat sa castige. Problema este ca daca in cazul unor termeni este mai usor ca dupa cateva litere sa iti dai seama despre ce cuvant este vorba, aceasta tehnica nu va fi de folos in acest caz; in egala masura nici apelul doar la vocale nu va face diferenta, caci in cadrul unor cuvinte pot domina consoanele si aceeasi vocala nu se repeta in mod obligatoriu de mai multe ori. In plus, faptul ca sunt si atat de lungi, cu fiecare litera gresita pierzi tot mai mult sansa de a descoperi ceea ce cauti. Daca vrei sa iti initiezi si copilul in tainele medicinei sau chimiei, il poti antrena intr-un astfel de joc, astfel incat sa ii testezi vigilenta si sa il trezesti curiozitatea.



Iata, asadar, cateva dintre cele mai grele cuvinte de pronuntat din limba romana, care vor ridica, cu siguranta, dificultati in randul multor persoane.