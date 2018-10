Atunci cand vine vorba despre relatii, alegerea tipului de partener cu care vrei sa iesi la intalnire difera de la caz la caz. Unele femei prefera barbatii care le ofera siguranta si confort, in timp ce altele sunt de parere ca "baiatul rau" va aduce ceva mai multa actiune in viata lor. Insa, exista si o alta categorie de persoane pe care ar trebui sa o ai in vedere, si anume persoanele pasionate de jocuri video, care nu ies neaparat in evidenta si nici nu sunt intalnite la orice pas. Astfel ca, in cele ce urmeaza o sa va prezentam cateva caracteristici pe care ar trebui sa le iei in seama inainte de a te intalni cu o astfel de persoana, mentionate si pe Lifehack.org