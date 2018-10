Crezi ca locul de munca potrivit, o casa mai mare sau casnicia perfecta reprezinta biletul spre fericire? Vei fi dezamagit sa afli ca nu este chiar asa si ca exista un decalaj foarte mare intre ceea ce crezi ca te va face fericit si ceea ce iti aduce cu adevarat satisfactie. Fericirea adevarata o gasesti de cele mai multe ori in lucruri marunte si nici nu trebuie depui eforturi supraomenesti pentru a o obtine. Astfel ca, in cele ce urmeaza va vom prezenta cateva cateva mituri despre fericire in care ar trebui sa incetezi sa mai crezi, explicate si pe rd.com