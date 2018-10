Cine spune ca trebuie sa depasesti granitele tarii pentru a avea parte de o vacanta de iarna reusita? Nu putini sunt cei care opteaza pentru destinatii din strainatate pentru ca sunt de parere ca numai in afara Romaniei privirea le poate fi incantata de peisaje care le taie rasuflarea, ca multitudinea obiectivelor turistice nu lasa loc plictiselii sau ca targuri de Craciun ca in Austria si Germania nu se mai gasesc niciunde. Astfel de conceptii ar trebui sa dispara din mentalul colectiv, caci in tara noastra exista extrem de multe locuri frumoase, unde poti avea parte de o vacanta minunata, in locuri care sa te poarte intr-o lume de poveste.Si la noi in tara se organizeaza targuri de Craciun magnifice si, cu siguranta, ultimul lucru de care ne putem plange ar fi ca nu avem peisaje absolut splendide. Ne putem lauda cu atat de multe locuri care merita vizitate, incat nici macar nu le vom putea cuprinde pe toate intr-un singur articol. Si nu o spunem doar noi pentru a ne ridica in slavi tara, ci si strainii apreciaza locurile pe care le viziteaza ori de cate ori au ocazia. In repetate randuri, Romania s-a clasificat in topul destinatiilor internationale de iarna , in special cu Balea Lac, acesta fiind clasat chiar inaintea unor locuri din Austria sau Finlanda.Trebuie sa ne redescoperim tara care are atat de multe de oferit, atat pentru iubitorii de aventura, cat si pentru cei care cauta liniste si sa petreaca, eventual, sarbatorile intr-un mod traditional. Motive convingatoare pentru a ramane in tara sunt destule si poate nu vom reusi sa le cuprindem pe toate, insa, cu siguranta, le vom puncta pe cele mai importante.Asadar, in cele ce urmeaza va prezentam cateva locuri frumoase in Romania unde te poti bucura de o vacanta de iarna reusita.