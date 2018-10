Cel mai probabil majoritatea dintre noi suntem obisnuiti cu imaginea bunicii care ne asteapta in poarta si care ne primeste cu bucate alese pe masa si prajituri cum numai ea stie sa le prepare. De asemenea, credem ca rolul bunicilor este doar sa ne faca pe plac, fara ca acestea sa se gandeasca o secunda la propriile nevoi in detrimentul dorintelor noastre. Totusi, vremurile s-au schimbat si bunicile afiseaza astazi o imagine total diferita, care iese din sfera obisnuitului, dar care nu este deloc deranjanta. Experimenteaza, descopera avantajele erei in care traim si nu se dau in laturi de la a incerca tot ceea ce este nou. Iata cateva exemple in acest sens.