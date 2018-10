De la nunta de hartie la cea de aluminiu. Ce semnificatie au anii de casnicie

Cu siguranta fiecare dintre noi a auzit sau stie ce semnifica nunta de argint, nunta de aur sau chiar nunta de diamant. Insa stiati ca fiecarui an de casnicie ii este atribuita o denumire specifica, care are o semnificatie aparte si chiar ii sunt desemnate anumite cadouri care trebuiesc daruite? Astfel, in cele ce urmeaza va vom prezenta semnificatie fiecarui an de casnicie ca sa stiti ce anume si cum trebuie sa sarbatoriti.