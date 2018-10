Piata muncii se afla intr-o continua schimbare. Tot mai multi tineri viseaza la joburi de birou bine platite in corporatii de renume, fara a lua in considerare ca ariile care nu necesita studii superioare au cunoscut in ultimii ani o lipsa grava de personal, salariile disponibile din acest camp fiind in anumite cazuri mai mari decat in domeniile cautate si mai sus mentionate. Meseriile banoase atat de mult ravnite nu se inscriu numai intr-o anumita zona de lucru, ci spectrul este mult mai larg. Trebuie doar analizate absolut toate oportunitatile, pentru a fi sigur nu numai ca vei castiga suficient de multi bani pentru a-ti intretine familia, ci ca iti vei indeplini sarcinile cu placere si dedicare, avand in vedere timpul petrecut in acelasi loc.Desigur, nu putem si nici nu este indicat sa minimizam importanta studiilor superioare, a caror valoare este de necontestat in dezvoltarea profesionala a unei persoane, insa trebuie luat in considerare si studiat faptul ca exista o mare cerinta pe piata de forta de munca si pentru alte meserii pentru care nu este necesara o diploma universitara.De exemplu, multi sunt de parere ca pentru castiga multi bani trebuie sa fii medic, magistrat, arhitect sau programator, insa, in realitate lucrurile stau altfel. Nu o spunem noi, ci o arata statisticile, meseriile fara studii superioare regasindu-se in topul celor mai bine platite din Romania - vorbim de sume incepand de la 4.500 de lei pana la 30.000 de lei net pe luna.Alti romani considera ca solutia potrivita pentru a-si asigura un trai decent este sa plece sa munceasca in strainatate, desi exista atatea meserii banoase si la noi in tara. Ba mai mult, se pare ca la momentul actual ne confruntam cu cea mai grava criza forta de munca, efectele migratiei resimtindu-se din ce in ce mai acut. Cifrele contureaza un scenariu nu tocmai fericit: potrivit datelor publicate in luna august de Institutul National de Statistica (INS), in cel de-al doilea trimestru, numarul locurilor de munca vacante din 2018 a crescut cu 3.000 in comparatie cu trimestrul anterior, ajungand la 61.400.Avand in vedere aceste informatii, ne-am gandit ca nu ar fi de prisos sa trecem in revista aceste meserii banoase care nu necesita studii superioare.