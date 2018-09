A fi parinte nu este deloc usor, important este ca mamele si tatii sa isi pastreze calmul in orice situatie si sa nu uite sa zambeasca cat mai des. Atunci cand isi vad parintii fericiti, automat si starea copiilor este alta. Daca exista parinti seriosi si care nu stiu de gluma, la polul opus se situeaza cei care au un simt al umorului atat de bine dezvoltat, incat doresc sa ii molipsesca si pe copii, chiar si dupa ce acestia au crescut. Asadar, in cele ce urmeaza va prezentam cateva imagini in care apar parintii ce doresc sa-si ajute copiii sa-si dezvolte simtul umorului.