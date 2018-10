Pentru copiii energici si agitati, a fi tinuti intr-un spatiu inchis pentru mult timp poate fi un adevarat chin. Aceleasi jucarii si carti ii pot plictisi foarte repede, de aceea in cazurile in care nu sunt permise plimbarile in parc sau joaca in aer liber din cauza conditiilor meteo nefavorabile va trebui sa gasesti altceva cu care sa ii captezi atentia si sa il tii in miscare. Ar putea fi tentant sa iti lasi copiii in fata televizorului sau a calculatorului, insa trebuie sa stii ca exista multe alte activitati benefice pentru dezvoltarea creativitatii acestora si care le vor capata atentia si interesul, dupa cum noteaza Lifehack.org