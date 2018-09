Nu toata lumea stapaneste foarte bine tehnicile machiajului sau are un talent aparte in a-si face niste bucle perfecte. Ideea este ca suntem diferite si unele dintre noi apreciem intr-un anume fel o nuanta de ruj, in timp ce pentru altele aceeasi nuanta nu reprezinta nimic. Mai mult decat atat, pentru anumite persoane este mult mai atragatoare ideea de a iesi din casa fara a depune prea mult efort, pe cand altele se bucura de ritualul complex al unui machiaj reusit. Astazi va vom prezenta cateva trucuri simple si eficiente pentru acelea dintre voi care prefera sa nu piarda prea mult timp in fata oglinzii, explicate si pe theeverygirl.com