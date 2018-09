Un animal de companie poate deveni foarte usor parte din familie. Il indragesti, te atasezi si nu iti imaginezi trairea anumitor experiente fara el. Insa, viata este imprevizibila si intr-o fractiune de secunda poti sa-ti dai seama ca acesta lipseste. Panica va pune stapanire pe tine si nu vei sti cum sa reactionezi si ce sa faci in primele momente in care iti dai seama ca animalutul tau a disparut. De aceea, noi venim cu cateva masuri de precautie de care ar trebui sa tii cont pentru a nu ajunge in situatii disperate si cum sa actionezi in caz de urgenta, dupa cum se explica si pe experthometips.com