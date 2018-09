Cel mai bun tratament pentru vergeturi este prevenirea, noteaza rd.com . Daca sunteti insarcinata, utilizati o crema de prevenire a acestora pe toata durata sarcinii. Insa, odata ce le observati, inseamna ca raul a fost deja facut. De aceea, nu vom ocoli adevarul, si anume ca vergeturile odata aparute dispar destul de greu, dar nu este cazul sa intrati in panica. Tratamentele facute la domiciliu pot diminua usor aspectul vergeturilor, mai ales in faza incipenta, atunci cand acestea sunt mai reduse si mai putin vizibile. De aceea, in continuare, va vom prezenta cateva remedii naturale care va vor ajuta in lupta contra vergeturilor.