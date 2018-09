Fara umilire si pedepse fizice: 6 reguli tibetane si 4 etape cruciale in cresterea copilului

Parintii isi dau silinta si fac tot ceea ce le sta in putinta pentru copiii lor, mai ales atunci cand vine vorba despre educatie. Discutiile, invatarea, observarea, cautarea de raspunsuri si indrumarea sunt principalele teme ale parintilor. Insa, cum nu toate raspunsurile se gasesc in carti, nu ar fi de prisos a se verifica si abordarea altor culturi. De exemplu, tibetanii se ghideaza dupa cateva reguli intelepte in cresterea copiilor, viziunea lor fiind destul de diferita de viata cunoscut de noi. Asadar, in cele ce urmeaza, va prezentam atat etapele cruciale, cat si cateva reguli "de aur" pentru educarea copilului.