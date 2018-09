Cand spui servetele umede pentru bebelusi in mod evident te gandesti ca doar lor le sunt destinate. Asa ca, daca le-ai folosit doar pentru igiena celui mic vei fi surprins sa afli ca ele se pot utiliza in nenumarate moduri si in gospodarie. Astazi, demontam ideea conform careia servetelele pentru bebelusi sunt exclusiv pentru bebelusi si venim cu cateva intrebuintari mai putin obisnuite ale acestora, explicate si pe experthometips.com