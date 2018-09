10 citate hazlii cu si despre casatorie care iti vor schimba perspectiva asupra vietii in doi

Intr-adevar, casatoria este un lucru serios, un pas important pe care oamenii aleg sa il faca in momentul in care se simt siguri si increzatori ca lucrurile vor functiona. Intemeierea unei familii aduce cu sine destul de multe schimbari, iar in viata de cuplu lucrurile nu au mereu nuante de roz. Totusi, pentru a nu mai lua totul chiar in tragic nu ar fi rau sa abordam si aceasta tema cu umor, caci, pana la urma acesta are capacitatea de a salva chiar si relatii. Sa vedem, in cele ce urmeaza cateva citate amuzante cu si despre casatorie care te pot pune pe ganduri si iti pot schimba putin perspectiva: