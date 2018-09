"Dolce far niente" este expresia italienilor pentru "placerea de a nu face nimic". In anumite cazuri nu este deloc rau, caci in viata mai avem nevoie si de odihna sau relaxare. Totusi, exista oameni care se ghideaza dupa un astfel de motto in viata si ajung sa recurga la tot felul de trucuri doar pentru a face un efort cat mai mic, indiferent despre ce activitate ar fi vorba. In cele ce urmeaza va prezentam cateva imagini care ilustreaza modul in care delasarea a fost dusa la un alt nivel.