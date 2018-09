Toamna isi intra usor usor in drepturi, vremea se schimba devenind mai rece si mai putin blanda. Este primul semn care arata ca trebuie sa facem anumite schimbari, atat in garderoba cat si in ritualul de ingrijre. Trebuie sa ne adaptam noilor conditii si sa ne organizam astfel incat sa putem trai in perfecta armonie cu natura. Un ritual de ingrijire in perioada racoroasa care se apropie cu pasi repezi nu trebuie sa fie neaparat costisitoare, trebuie doar sa ai in evidenta cateva lucruri esentiale de care sa tii cont, iar totul se va aseza de la sine, noteaza bustle.com . In continuare, iti vom prezenta un "ghid de frumusete" pentru toamna, pe care ar fi indicat sa il ai in vedere daca vrei sa nu ai de suferit in urma schimbarilor climatice.