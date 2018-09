Cum arata animalele exact inainte sa aduca pui pe lume? 10 imagini impresionante

Perioada sarcinii este deosebita pentru fiecare specie in parte. Unele animale au o perioada de gestatie foarte scurta, de cateva saptamani, dar altele chiar si de 2 sau 3 ani (elefantul, de exemplu, are o perioada de gestatie de 22 de luni, iar salamandra alpina intre 18 si 36 de luni). Iata, in imaginile de mai jos, cateva animale, din diverse specii, inainte sa aduca pe lume pui: