Interdictii de Sfanta Maria Mica: 6 lucruri pe care sa le eviti de Nasterea Maicii Domnului

Nasterea Maicii Domnului (Sfanta Maria Mica) se sarbatoreste in fiecare an pe data de 8 septembrie, fiind prima mare sarbatoare din noul an bisericesc, marcand hotarul dintre vara si toamna. In cele ce urmeaza va prezentam cateva interdictii legate de aceasta sfanta zi.