Uleiul de peste provine din tesuturile pestelui gras, cunoscut deopotriva sub numele de peste uleios - pastravul, macroul, tonul, heringul, sardinele si somonul, dupa cum informeaza csid.ro . Uleiul de peste este cunoscut pentru beneficiile pe care le are asupra sanatatii, motiv pentru care consumul acestuia este de multe ori recomandat de catre medici, noteaza Bright Side . In continuare iti vom prezenta cateva dintre benficiile pe care le poti avea daca te hotarasti sa consumi ulei de peste cu regularitate.