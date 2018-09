Fiecare semn zodiacal guverneaza anumite parti ale corpului, care, la randul lor, ne afecteaza sanatatea si modul in care ar trebui sa ne conducem un antrenament fizic, noteaza votp.info . Pana si excercitiile fizice pot fi influentate de zodie, scrie bustle.com astfel ca, in continuare va vom prezenta care sunt tipurile de exercitii pe care le puteti face, in functie de aceasta.