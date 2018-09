O viata sanatoasa consta intr-un regim alimentar potrivit si putina miscare. Poate ca te vei descurca cu meniul sanatos, bogat in proteine si fara tentatii delicioase, insa ce te faci cand trebuie sa mergi la sala? Chiar daca nu crezi, sa stii ca exista multe metode prin care te poti mentine in forma, daca mersul la sala nu este punctul tau foarte, noteaza bustle.com . In continuare iti vom prezenta cateva dintre acestea.