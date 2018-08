10 mici obiceiuri care iti "fura" fericirea zi de zi

Se spune ca esti ceea ce faci, iar actiunile tale se vor reflecta atat in comportamentul fata te tine insuti, cat si fata de cei din jurul tau. Insa, tu vei cel mai afectat de ceea ce faci, de aceea conteaza foarte mult ca pentru linistea ta sufleteasca lucrurile sa decurga in mod normal. In continuare va vom prezenta cateva obiceiuri de zi cu zi care iti rapesc momentele de fericire fara macar sa-ti dai seama.