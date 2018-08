Poate multe dintre femei refuza numai gandul de iesi din casa nemachiate, mergand pe ideea ca vor parea obosite sau se vor simti mai putin atractive, noteaza shape.com . Insa, nu strica putin incredere in noi, mai ales ca nu ai de unde sa stii ce beneficii poti avea in urma renuntarii la machiaj . In continuare iti vom prezenta cateva dintre lucrurile care ar putea sa ti se intample daca vei spune "stop", macar pentru o perioada, produselor cosmetice.