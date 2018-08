De cele mai multe ori, oamenii au tendinta de a pastra absolut orice in camara, mai ales produsele alimentare. Insa, ar trebui sa stii ca nu orice se poate conserva in acel loc, deoarece gustul sau textura acestora se pot modifica. Iata cateva alimente care, potrivit rd.com , nu trebuie sa fie pastrate niciodata in camara sau in debara.